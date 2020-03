I fatti del giorno - Nord Africa

- Libia: colloquio telefonico Merkel-Al Sarraj, focus su cessate il fuoco "in tempi rapidi" - L'attuale situazione politica e militare in Libia e la possibilità di firmare un cessate il fuoco tra le parti in conflitto in tempi rapidi: questi gli argomenti al centro di un colloquio telefonico avvenuto oggi tra il cancelliere tedesco, Angela Merkel, e il presidente del Governo di accordo nazionale libico (Gna), Fayez al Sarraj. È quanto reso noto dal portavoce del governo federale, Steffen Seibert in un comunicato. In particolare, come già durante l'incontro avvenuto che ha avuto il 10 marzo scorso a Berlino con il generale Khalifa Haftar, comandante dell'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), Merkel ha sottolineato che le parti in conflitto in Libia devono “rapidamente” firmare la bozza di accordo di cessate il fuoco recentemente firmata durante i negoziati di Ginevra sotto l'egida dell'Onu, nell'ambito del comitato militare 5+5 (cinque ufficiali del Gna e altrettanti dell'Lna). Il cancelliere tedesco ha, inoltre, evidenziato “l'urgenza” di compiere progressi nel processo politico in Libia in conformità con le decisioni della conferenza internazionale di Berlino per la risoluzione della crisi libica, tenuta il 19 gennaio scorso. (segue) (Res)