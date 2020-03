I fatti del giorno - Nord Africa (2)

- Algeria: coronavirus, scuole e università chiuse fino al 4 aprile - Il presidente algerino Abdelmadjid Tebboune ha ordinato oggi la chiusura di scuole e università in tutto il paese fino al 4 aprile per proteggere la popolazione dalla diffusione del nuovo coronavirus. La decisione è stata presa dopo il primo decesso registrato oggi nel paese insieme a cinque nuovi contagi. Altri otto pazienti sono invece guariti, secondo quanto riferito dal ministero della Salute, su 25 casi totali. Ieri il presidente Tebboune aveva ordinato il divieto di tutti i raduni di carattere sportivo, politico, economico e culturale in tutto il paese. (segue) (Res)