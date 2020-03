I fatti del giorno - Nord Africa (3)

- Coronavirus: Algeria invita concittadini all'estero a rimandare rientro nel paese - Il ministero della Salute di Algeri ha invitato oggi tutti gli algerini di non recarsi nei paesi dove ci sono casi di nuovo coronavirus, mentre gli algerini residenti all'estero sono sollecitati a rimandare il loro eventuale rientro in patria. Lo ha dichiarato oggi il direttore della prevenzione del ministero della Salute, Djamel Fourar, nel corso di una conferenza stampa. "Il ministero ha chiesto ufficialmente al dicastero dell'Istruzione di anticipare le vacanze di primavera in tutto il paese per gestire la situazione", ha aggiunto Fourar. Il funzionario ha annunciato che dieci persone contagiate sono guarite e hanno lasciato l'ospedale Boufarik, mentre altre 14 persone sono ancora ricoverate. Finora in Algeria si è registrato un unico decesso a causa del nuovo coronavirus, responsabile della Covid-19. Proprio oggi il presidente algerino Abdelmadjid Tebboune ha ordinato oggi la chiusura di scuole e università in tutto il paese fino al 4 aprile per proteggere la popolazione dalla diffusione dell'epidemia. (segue) (Res)