I fatti del giorno - Nord Africa (4)

- Libia: l'Egitto chiede all'Onu di fermare il trasferimento di combattenti stranieri dalla Siria - L'Egitto ha espresso preoccupazione davanti alle Nazioni Unite per il reclutamento e il trasferimento di combattenti stranieri dalla Siria alla Libia. "L'ambasciatore permanente dell'Egitto presso l'Onu, Mohamed Edris, ha espresso preoccupazione per (...) la palese violazione della pace e della sicurezza internazionale, comprese le pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'Onu", si legge in una nota del ministero degli Esteri. Edris ha parlato durante una sessione al Palazzo di Vetro intitolata "Combattere il terrorismo e l'estremismo in Africa" tenutasi su iniziativa della Cina. Edris ha sollecitato il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ad assumersi le proprie responsabilità, mantenendo la pace e la sicurezza internazionali attraverso l'applicazione della risoluzione Onu 2396 che vieta lo spostamento di terroristi in altri paesi. (segue) (Res)