I fatti del giorno - Italia

- Coronavirus: Conte, prossimi lavori di ministri finanziari Ue si concentrino su misure economiche - Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, torna a chiedere un impegno dell'Europa per contrastare le ripercussioni economiche legate al Covid-19. "Come sto ripetendo nei miei numerosi contatti con i vari leader europei - afferma il capo dell'esecutivo - mi attendo che tutti i prossimi lavori dei ministri finanziari, a partire dall’Eurogruppo di lunedì, si concentrino esclusivamente sulle misure volte a contrastare i pesanti effetti del coronavirus sull’economia europea. Come ho più volte affermato - conclude il premier - ad una sfida eccezionale si risponde con misure eccezionali. La nostra risposta deve essere straordinaria". (segue) (Rin)