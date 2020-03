I fatti del giorno - Italia (2)

- Coronavirus: lettera deputati Renaissance, sostegno a Italia e appello a Commissione e Stati membri per solidarietà - La delegazione francese Renaissance del gruppo Renew Europe all'Europarlamento, esprime grande solidarietà con il popolo italiano e il governo del premier Giuseppe Conte, ammirazione per il lavoro portato avanti dal personale della sanità e lancia un appello alla Commissione europea e agli Stati membri per ampliare le misure di solidarietà europea. In una lettera firmata da 23 eurodeputati, tra cui l'eurodeputato italiano Sandro Gozi, si spiega che, "mentre l'epidemia sta toccando ciascuno dei paesi dell'Unione europea, e mentre l'Italia e il suo popolo si battono contro il Covid 19, i deputati Renaissance" che fanno parte della maggioranza di Emmanuel Macron al Parlamento europeo, "invocano la solidarietà europea". I deputati rivolgono il loro "pensiero commosso" alle vittime, alle loro famiglie e "a tutti quelli che si stanno battendo oggi per sconfiggere la malattia". "È con grande ammirazione che osserviamo la resistenza del personale ospedaliero italiano, della sicurezza e la protezione civile mobilitati per mantenere la vita nel paese. Questo impegno, questa stessa devozione che troviamo anche in Francia, è la chiave per vincere la battaglia contro il Coronavirus", hanno scritto. (segue) (Rin)