I fatti del giorno - Italia (3)

- Ue: Vigilanza Bce approva agevolazioni per banche contro coronavirus - Per far fronte alle conseguenze economiche della pandemia di nuovo coronavirus, l'Autorità di vigilanza bancaria della Banca centrale europea (Bce) ha approvato ampie agevolazioni a favore degli istituti di credito dell'Eurozona volte a garantire “un significativo aumento di capitale”. L'obiettivo è “sostenere l'economia e non aumentare i dividendi e la remunerazione variabile”. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”,i requisti patrimoniali e di liquidità delle banche sono stati notevolmente ridotti. Inoltre, l'Autorità bancaria europea (Eba) ha rinviato gli stress test del 2020 al prossimo anno. “Il coronavirus è uno shock significativo per le nostre economie”, ha dichiarato Andrea Enria, presidente del Consiglio di vigilanza (Ssb) del Meccanismo di supervisione unico (Ssm) della Bce. Enria ha aggiunto: “Le banche devono essere in grado di continuare a finanziare famiglie e aziende in tempi difficili”. In tale prospettiva, le misure adottate dall'Autorità di vigilanza bancaria della Bce dovrebbero aiutare gli istituti finanziari e affrontare le sfide operative. In particolare, senza alcun obbligo,si raccomanda alle banche di fondere il cuscinetti di conservazione del capitale e quello di capitale aggiuntivo individuale, noto come “requisito di secondo pilastro” (P2R). Al fine di ottemperare alle linee guida del P2R, le banche possono ora utilizzare anche obbligazioni subordinate e non più esclusivamente capitale core. Tale agevolazione entrerà in vigore non prima del 2021. L'Autorità di vigilanza bancaria della Bce suggerisce inoltre di ridurre o sospendere le riserve di capitale anticicliche che sono in vigore nei singoli Stati membri dell'Eurozona o che dovrebbero essere introdotte a breve. Tuttavia, la decisione spetta alle autorità nazionali. (segue) (Rin)