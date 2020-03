I fatti del giorno - Italia (4)

- Coronavirus: Barbieri (Confcommercio Milano), subito indennizzi economici e slittamento tributi o chi chiude non riapre - O arrivano importanti misure di compensazione economica, oltre al rinvio delle scadenze fiscali, per le aziende commerciali oppure il rischio è che gli esercizi commerciali chiusi oggetto del provvedimento governativo non riescano a riaprire. E il timore è che i 25 miliardi stanziati dal governo non saranno sufficienti. Lo dichiara ad Agenzia Nova Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio Milano, facendo il punto su quanto inciderà l'emergenza Coronavirus sull'economia cittadina. Barbieri spiega che si parla di un danno che coinvolge, solo a Milano città, ottomila pubblici esercizi e citando le stime del centro studi di Confcommercio, sottolinea che "il Coronavirus avrà un impatto sul Pil italiano di 18 miliardi di euro, e tenendo presente che il Pil di Milano vale il 10 per cento del Pil nazionale noi stimiamo l'incidenza del Coronavirus sul Pil milanese di circa 1,8 miliardi di euro". "La chiusura fino al 25 di marzo – prosegue Barbieri – va sommata alla situazione comunque già pesante di un mese e mezzo, perché, al di là della chiusura di questi 15 giorni, il commercio milanese arriva già da oltre un mese di cali. Noi siamo partiti dai primi cali legati solo alle imprese cinesi e che facevano import export con la Cina, man mano questi cali di fatturato, che erano stimati intorno al 20-30 per cento, sono arrivati a picchi di 90 per cento fino a picchi di chiusura e quindi del 100 per cento". "Per questo auspichiamo che domani il primo pacchetto di 12 miliardi con il decreto legge ci sia, perché se non intervengono immediatamente situazioni di compensazione economica, qui tutti non riusciranno a riaprire, tutti i negozi chiusi oggetto del provvedimento". (segue) (Rin)