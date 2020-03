I fatti del giorno - Italia (5)

- Coronavirus: secondo calciatore Serie A positivo, è Gabbiadini della Sampdoria - C'è un secondo calciatore di Serie A positivo al coronavirus dopo Daniele Rugani della Juventus. Si tratta di Manolo Gabbiadini, attaccante in forza alla Sampdoria di Genova. "L'Uc Sampdoria - si legge in una nota della società - informa che il calciatore Manolo Gabbiadini è risultato positivo al Coronavirus Covid-19, ha qualche linea di febbre, ma sta bene. La società sta attivando in queste ore tutte le procedure di isolamento previste dalla normativa". (Rin)