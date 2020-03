I fatti del giorno - America Latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Trasporto aereo: coronavirus, Latam Airlines annuncia riduzione 30 per cento voli internazionali - Latam Airlines Group e le sue sussidiarie annunciano una riduzione di circa il 30 per cento dei loro voli internazionali a causa della riduzione della domanda e delle restrizioni di viaggio imposte dai governi dopo l'avanzata del coronavirus, dichiarata pandemia dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Per ora, questa misura si applica principalmente ai voli dall'America Latina verso l'Europa e gli Stati Uniti tra il 1 aprile e il 30 maggio 2020. (segue) (Res)