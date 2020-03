I fatti del giorno - America Latina (3)

- Bolivia: Tribunale supremo elettorale conferma data elezioni nonostante emergenza coronavirus - Il Tribunale supremo elettorale della Bolivia (Tse) ha confermato la data delle elezioni generali, in programma il prossimo 3 maggio, nonostante la proclamazione dello stato di emergenza nazionale a causa del coronavirus. Lo ha dichiarato parlando all’emittente televisiva “Bolivision” il presidente del Tse, Salvador Romero. “Le attività si svolgono con normalità, nei temi e modi previsti”, ha dichiarato, chiarendo che per il momento non ci sono modifiche al calendario elettorale. (segue) (Res)