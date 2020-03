I fatti del giorno - America Latina (4)

- Brasile: media, sintomi influenza in staff Bolsonaro, via a protocolli controllo - Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, e tutti i componenti della comitiva che lo ha accompagnato nella sua visita negli Stati Uniti, sarebbero sotto monitoraggio per il timore di un possibile contagio da coronavirus. Lo scrive il quotidiano "Estado de S. Paulo" dopo che il sottosegretario alla Comunicazione, Fabio Wajngarten, ha manifestato sintomi associati alla Covid-19, ed è finito sotto osservazione. Nella serata di ieri, poche ore dopo aver viaggiato sullo stesso aereo del presidente Bolsonaro, Wajngarten si era recato presso l'ospedale Albert Einstein di San Paolo dove è stato sottoposto al test per rilevare l'eventuale positività al virus. Dopo alcune ore è stato dimesso e rimandato a casa. Al momento non ci sono altre segnalazioni relative a una possibile emergenza. (segue) (Res)