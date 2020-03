I fatti del giorno - America Latina (5)

- Uruguay: governo Lacalle Pou annuncia aumenti tariffe servizi e pacchetto austerità - Il governo uruguaiano del presidente Luis Lacalle Pou ha presentato un pacchetto di misure che puntano ad incrementare le entrate fiscali e allo stesso tempo ottenere un risparmio di 900 milioni di dollari sulla spesa pubblica. Sul fronte delle entrate, il governo ha disposto un aumento generale di circa il 10 per cento delle tariffe dei servizi forniti da imprese statali (luce, comunicazioni e sanità). Sul fronte della spesa, il provvedimento del governo prevede tagli in materia di assunzioni (eccetto educazione, sanità e forze di sicurezza), di partite di bilancio per i diversi ministeri, l'obbligo di ridurre un 15 per cento gli investimenti in infrastrutture o in rinnovamento di apparecchiature, e l'assunzione da parte di ogni ministero del costo dei risarcimenti per cause giudiziarie. Annunciata anche una riduzione degli sconti sull'Iva con l'uso di carta di debito (dal 4 al 2 per cento) o credito (dal 9 al 5 per cento). (Res)