Coronavirus: De Corato (Fd'I), ora si sanifichi Milano come in alcuni comuni dell'hinterland e chiudere parchi recintati

- "Un plauso a tutti i sindaci dell'Hinterland Milanese che in questi giorni si stanno impegnando per gestire l'emergenza Covid-19. Ne cito due su tutti: Cinisello Balsamo, dove la Polizia Locale con i megafoni montati sulle macchine invita i cittadini a stare in casa e Parabiago, dove il Comune ha avviato la sanificazione delle strade". Lo afferma l'ex vicesindaco di Milano ed assessore regionale di Fratelli d'Italia alla Sicurezza, Polizia locale ed Immigrazione, Riccardo De Corato in merito all'emergenza Coronavirus e alle dichiarazioni del sindaco di Milano Sala. "Milano, invece, sembra essere partita con il freno a mano tirato: in questi giorni non si vedono posti di blocco che invece abbondano durante le giornate ecologiche, non si sentono altoparlanti e non si vedono squadre Amsa sanificare il capoluogo. Mi auguro che, vista la dimensione della città, stiano studiando una strategia. Il tempo a disposizione è poco, suggerisco quindi- conclude De Corato- semplicemente di copiare quanto fatto dai comuni della Città metropolitana, cominciando a chiudere da oggi tutti i parchi pubblici provvisti di recinzione".(Com)