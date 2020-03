Slovenia: Lubiana dimezza stima di crescita a causa del coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ufficio per le analisi macroeconomiche della Slovenia ha dimezzato la stima di crescita del Pil per il 2020 a causa del coronavirus. Lo ha annunciato oggi il ministro dell'Economia di Lubiana Zdravko Pocivalsek in un incontro con i giornalisti. Secondo quanto riferisce l'emittente "N1", Pocivalsek ha ricordato che "la Slovenia ha registrato lo scorso anno 40 miliardi di euro di export e l'85 per cento della produzione complessiva dipende dall'export". La preoccupazione principale per il futuro, secondo il ministro, "dovrebbe essere quella di mantenere i posti di lavoro".(Lus)