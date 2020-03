Roma: Boschi (Iv), ora rifare strade e tappare buche, in decreto legge poteri a sindaci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ancora qualche idea per questo periodo. Visto che siamo tutti a casa, approfittiamone per rifare le strade delle nostre città. A cominciare dal tappare le buche di Roma e delle grandi città". Lo scrive in un post su Facebook Maria Elena Boschi, presidente dei deputati di Italia viva. "Nel decreto diamo ai sindaci poteri di pronto intervento sulle strade. Cittadini contenti, aziende al lavoro, strade sicure", conclude. (Com)