Iraq: comando centrale Usa, Kataeb Hezbollah possibile responsabile di attacco Camp Taji

- Il generale statunitense Kenneth McKenzie, alla guida del comando centrale Usa, ritiene che le Kataeb Hezbollah irachene siano probabilmente responsabili del lancio di 18 razzi Katyusha avvenuto nella serata dell’11 marzo contro Camp Taji, a nord di Baghdad. La base militare ospita le forze della coalizione internazionale a guida Usa contro lo Stato islamico. Nell’attacco sono morti due militari statunitensi e uno britannico. “Sottolineato che il gruppo filo-iraniano Kataeb Hezbollah è l’unico noto ad aver condotto in precedenza un attacco indiretto di questa portata contro le forze Usa e della coalizione in Iraq”, ha dichiarato l’ufficiale davanti alla commissione Forze armate del Senato statunitense. Gli attacchi che causano la morte di forze statunitensi e della coalizione superano la “linea rossa”, lasciando intendere una possibile risposta militare di Washington. Kataeb Hezbollah è stato accusato di una serie di recenti attacchi missilistici contro le basi irachene che ospitano truppe statunitensi e contro la “zona verde” a Baghdad, che ospita l'ambasciata degli Stati Uniti in Iraq. Il gruppo è stato anche ritenuto responsabile di un attacco analogo contro una base a Kirkuk, nel nord dell'Iraq, lo scorso dicembre, dove è morto un contractor Usa. (segue) (Nys)