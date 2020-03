Coronavirus: Germania, sale a cinque il numero delle vittime, più di 2.400 contagi

- La pandemia di nuovo coronavirus continua a diffondersi in Germania, dove oggi si registrano altre due vittime che portano a 5 il totale dei decessi. I contagiati hanno, invece, superato le 2.400 unità. È quanto riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, che ricorda come a essere particolarmente colpita dal morbo è la Renania settentrional-Vestfalia, con più di 900 infetti. Seguono la Baviera e il Baden Wuerttemberg, dove le persone contagiate sono rispettivamente come minimo 500 e più di 330. I dati sono stati tratti dalle statistiche elaborate dai singoli Laender. (Geb)