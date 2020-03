Auto: Bmw, nel quarto trimestre 2019 utile netto in aumento a 1,4 miliardi di euro

- Nel quarto trimestre del 2019, l'utile netto del gruppo automobilistico tedesco Bmw è aumentato a 1,4 miliardi di euro, con un incremento del 6,7 per cento. A spingere la crescita, riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, sono state “le fiorenti attività” di Bmw nel settore delle auto di lusso pesanti. Nell'intero 2019, l'avanzo dell'azienda è diminuito del 28,9 per cento a cinque miliardi di euro, a causa di un primo semestre particolarmente debole. A ogni modo, Bmw ha raggiunto il suo obiettivo di rendimento con un risultato ante oneri finanziari (Ebit)del comparto automobilistico del 4,9 per cento. Tuttavia, il dato è nell'intervallo inferiore dell'obiettivo di rendimento, stabilito dall'amministratore delegato di Bmw, Oliver Zipse, tra il 4,5 e il 6,5 per cento. (Geb)