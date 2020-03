Speciale difesa: coronavirus, Spagna dispone telelavoro per personale militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa spagnolo ha lanciato le sue prime misure per combattere il coronavirus. Il dicastero guidato da Margarita Robles ha emesso un ordine per consentire il telelavoro del personale militare L'iniziativa permetterà ai militari e a prendersi cura dei propri figli nelle regioni interessate dalle chiusure delle scuole, come la Comunità di Madrid, La Rioja e Vitoria. Alcune misure sono estese al personale civile negli edifici che dipendono dal ministero della Difesa, ma non si applicano a quanti appartengono alla sanità militare. (Res)