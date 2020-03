Speciale difesa: Libia, Stephanie Williams nominata inviato speciale Onu facente funzioni

- Il segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, ha designato di Stephanie Williams come sua rappresentante speciale facente funzioni e capo della missione di sostegno dell'Onu in Libia (Unsmil). Williams sarà la rappresentante speciale dell'Onu in Libia fino alla nomina di un successore del diplomatico Ghassan Salamé che nelle scorse settimane ha rassegnato le dimissioni dall'incarico, ha dichiarato l'Unsmil in una nota. "Il Segretario generale è grato a Salamé per i suoi successi alla guida dell'Unsmil e per i suoi instancabili sforzi per riportare la pace e la stabilità in Libia". Salamé ha rassegnato le dimissioni il 2 marzo scorso, anticipando la fine della sua missione prevista a metà di settembre prossimo. (Res)