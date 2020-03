Speciale difesa: Siria, Deir ez-Zor, Sohr, 18 miliziani iracheni Pmu morti in attacco aereo

- Almeno 18 combattenti delle Unità della mobilitazione popolare (Pmu), milizie a maggioranza sciita inquadrate nelle Forze armate irachene, sarebbero morti in attacchi effettuati da aerei non identificati presso Al Boukamal, nel governatorato di Deir ez-Zor in Siria orientale al confine con l'Iraq. Lo riferisce l’Osservatorio siriano dei diritti umani (Sohr), organizzazione non governativa con sede a Londra. Per la stampa siriana, le incursioni aeree avrebbero, invece, causato esclusivamente danni materiali, senza vittime né feriti. (Res)