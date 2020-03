Speciale difesa: Siria, ministro turco, cessate il fuoco prosegue e non si parla di nostro ritiro

- Il cessate il fuoco nel governatorato di Idlib regge e non si parla di ritiro delle forze turche. Lo ha affermato il ministro della Difesa turco, Hulusi Akar, come riferisce l'emittente televisiva di Ankara "Ntv". Akar ha affermato di avere avuto ieri, 11 marzo, una conversazione telefonica con l'omologo russo, Sergej Shoighu, e l'ha definita come "positiva". "Le negoziazioni continuano. Abbiamo raggiunto un accordo sulla maggior parte delle questioni. Ora gli attacchi si sono fermati e il cessate il fuoco regge", ha dichiarato Akar, il quale ha ribadito che i pattugliamenti congiunti sull'autostrada M4 partiranno il 15 marzo. Il ministro ha aggiunto che "se il cessate il fuoco sarà violato, gli attacchi riprenderanno. Tutti i nostri uomini sono pronti a rispondere". Akar ha ribadito che la presenza turca a Idlib continua. Akar ha escluso il ritiro: "Le nostre truppe mantengono le loro posizioni". (Res)