Speciale difesa: Siria, ministero Esteri Iran, Damasco ha diritto a sovranità su tutto il paese

- Il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Abbas Mousavi, ha affermato che il governo della Siria “ha il diritto di imporre la propria sovranità nazionale su tutto il territorio” del paese. Mousavi ha aggiunto che “il Processo di Astana è la sola via per risolvere la crisi in Siria” ed è “il metodo più semplice per restaurare pace e stabilità” nel paese. (Res)