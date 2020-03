Coronavirus: prima vittima in Azerbaigian, era una cittadina rientrata dall'Iran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si registra in Azerbaigian il primo caso di morte per coronavirus: si tratta di una cittadina del paese caucasico rientrato dall’Iran che era sottoposto al regime di quarantena. È quanto riferito dall’agenzia di stampa russa “Ria Novosti” che cita fonti del governo di Baku. Stando ai dati di ieri sono 15 gli infetti da coronavirus in Azerbaigian, di cui uno di cittadinanza russa. (Res)