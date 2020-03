Coronavirus: Brunetta (FI), Bce finalmente batte un colpo, ma serve di più per crisi eurozona

- Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia, informa: "L'altro giorno avevamo pubblicato un decalogo contenente tutte le misure che la Bce avrebbe potuto prendere sin da subito per affrontare la crisi del coronavirus. Per la maggior parte - prosegue il parlamentare azzurro in una nota - erano azioni legate alla fornitura di liquidità al sistema finanziario e alle aziende, attraverso aste di liquidità e acquisto diretto di attività finanziarie. Oggi, la Banca centrale ha finalmente battuto un colpo. Nella sua riunione del comitato esecutivo ha, infatti, preso decisioni importanti di politica monetaria volte a fornire maggior liquidità al sistema economico dell'eurozona, in forte difficoltà dopo lo scoppio del coronavirus. L'istituto di Francoforte ha deciso di tenere i tassi d'interesse invariati, una scelta divisiva che però non sorprende, considerando che gli spazi per abbassarli ulteriormente erano pochi, con effetti molto limitati. Ha però deciso di avviare nuove aste di liquidità (Ltro) e condurre quelle già in programma a condizioni più favorevoli rispetto a quelle attuali. Ha, infine, deciso di effettuare acquisti ulteriori di asset finanziari per un quantitativo pari a 120 miliardi di euro da qui alla fine dell'anno. E' proprio questo il punto che ha deluso maggiormente le aspettative di tutti". (segue) (Com)