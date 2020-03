Coronavirus: Brunetta (FI), Bce finalmente batte un colpo, ma serve di più per crisi eurozona (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A conti fatti - spiega Brunetta -, un intervento del genere porta a poco più di 30 miliardi di euro al mese gli acquisti di titoli di Stato, una cifra lontanissima dagli 80 miliardi messa in campo da Mario Draghi nel 2016. Con questa decisione, la Bce ha in pratica inviato il segnale che ritiene la crisi attuale meno grave della recessione del 2016. Una valutazione del tutto anacronistica alla luce di quanto stiamo vedendo. Anche perché, la liquidità non manca solo nel mercato privato ma anche a livello pubblico, con Paesi come l'Italia che già hanno mostrato le prime difficoltà ad emettere titoli di Stato a rendimenti bassi". (Com)