Imprese: Musk vuole 16 miliardi per portare internet con satelliti in aree rurali

- Il gruppo aerospaziale SpaceX guidato da Elon Musk sta cercando di beneficiare di sussidi federali Usa per fornire un servizio a banda larga alle aree rurali, nonostante altri concorrenti della gara sostengono che non è provato che la tecnologia satellitare del gruppo funzioni. La compagnia, formalmente conosciuta come Space Exploration Technologies, ha convinto la Federal Communications Commission (Fcc), l’agenzia Usa che si occupa di regolare le telecomunicazioni, a proporre un cambiamento alle politiche del bando che aumenterebbe le sue possibilità di vincere fondi federali per espandere il servizio internet in zone remote degli Stati Uniti. La Fcc deve ancora decidere se alla società verrà assegnato un finanziamento. SpaceX, con sede a Hawthorne, in California, in una lettera del 20 febbraio alla Fcc, SpaceX ha affermato che il suo sistema satellitare ha dimostrato di poter fornire internet ad alta velocità.(Nys)