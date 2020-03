Coronavirus: Tozzi-Esposito (Fd'I), proposta per sospendere Tari e Tari a pmi Municipio I

- Sospendere fino a crisi rientrata tutti i tributi locali in primi Tari e Tasi. Lo chiedono, in un nota congiunta, gli esponenti di Fd'I nel I Municipio, Stefano Tozzi, capogruppo e il consigliere municipali Maurizio Esposito. "Oggi come Fd'I nel I Municipio - spiegano gli esponenti Fd'I - abbiamo presentato un atto urgente dove si richiede anche in ottemperanza ai vari Dcpm relativi al Covid-19 di sospendere fino a crisi rientrata tutti i tributi locali in primi Tari e Tasi. Un provvedimento necessario per non aggravare la già pesantissima condizione delle aziende romane costrette a chiudere o a veder diminuire il proprio volume di affari fino al 95% con ripercussioni fortissime anche sulla tenuta dei posti di lavoro. Un atto di sostegno approvato oggi in consiglio all'unanimità che vuole sostenere le aziende".(Com)