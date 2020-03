Migranti: Ue e Grecia, 2000 euro per ogni rientro volontario da isole dell'Egeo

- La Grecia e l'Unione europea hanno concordato un meccanismo temporaneo per favorire il rientro volontario di circa 5000 migranti dalle isole dell'Egeo orientale. Lo hanno annunciato il commissario europeo agli Affari interni, Ylva Johansson e il ministro ellenico per le Politiche migratorie, Notis Mitarachi, nella conferenza stampa congiunta dopo il loro incontro di oggi ad Atene. Secondo quanto spiegato, il programma durerà un mese e sarà finanziato dall'Ue al fine di decongestionare la situazione nelle isole sovraffollate della Grecia: ogni migrante potrà ottenere circa 2000 euro per reintegrarsi nella società del suo paese d'origine. Potranno accedere al programma solamente i migranti che si trovano nei campi delle isole dell'Egeo e che sono arrivati in Grecia prima del primo gennaio 2020. I rientri saranno organizzati in cooperazione con l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) e Frontex. Secondo il ministro greco, i rientri volontari si aggiungeranno al trasferimento di 10mila richiedenti asilo nella Grecia continentale sempre allo scopo di decongestionare la situazione nelle isole.(Gra)