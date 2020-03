Coronavirus: Umbria accorcia i tempi per approvazione bilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Percorso legislativo abbreviato per l’approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022, mercoledì 18 o giovedì 19 marzo anziché giovedì 26 marzo come programmato; un atto di indirizzo unitario che impegni la giunta ad orientare risorse per fronteggiare l’emergenza Coronavirus". Lo ha reso noto la Regione Umbria. La scelta a causa dell'aggravarsi della situazione e della necessità di far presto per meglio affrontare la situazione di emergenza. La proposta è partita dall'ufficio della presidenza. Importanti "tagli" ai tempi burocratici: lunedì sarà convocata la prima commissione che investirà il presidente del consiglio Marco Squarta a convocare l'assemblea entro due e non cinque giorni. (Ren)