Usa: operazione Dea, arrestati 250 membri cartello narcos del Messico

- L'agenzia antidroga degli Stati Uniti (Drog enforcement administration, Dea) e il Dipartimento di Giustizia hanno reso noto l'arresto di 250 componenti del cartello Jalisco Nueva Generacion (Cjng), potente organizzazione criminale messicana. Si tratta dell'ultima tranche di un'operazione avviata lo scorso settembre e che ha sin qui portato a 750 arresti, 370 capi di imputazione, il sequestro di 20 tonnellate di droga e di 22 milioni di dollari in territorio usa. Nella nota diramata da Washington si parla inoltre di una ricompensa da 10 milioni di dollari per le informazioni utili alla eventuale cattura di Nemesio Oseguera Cervantes, detto "El Mencho", leader del cartello criminale. La cifra è presentata come una delle più alte offerte per la ricerca di criminali. L'operazione "Phyton", spiegano il capo della Dea, Uttham Dhillon, e il procuratore di Washington, Brain Benczkowski, è quello di arrivare a smantellare per intero il cartello, considerato dagli Usa una delle cinque organizzazioni criminali più pericolose al mondo. (Was)