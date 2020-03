Coronavirus: Lega, ribadiamo mancano mascherine per Polizia, Vigili del fuoco ed operatori sanitari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I parlamentari Nicola Molteni e Stefano Candiani ribadiscono a nome della Lega che "anche oggi le forze di Polizia, i Vigili del fuoco e gli operatori sanitari non hanno materiale a sufficienza come guanti, mascherine e disinfettante. E' necessario - sollecitano - che il governo risolva il problema immediatamente: non possiamo mettere a rischio gli eroi che sono in prima linea". (Rin)