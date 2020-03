Uruguay: governo Lacalle Pou annuncia aumenti tariffe servizi e pacchetto austerità (2)

- In una conferenza stampa di presentazione del pacchetto, Lacalle Pou ha giustificato gli aumenti delle tariffe parlando della necessità di "un adeguamento" di cui si sarebbe dovuto far carico il governo precedente dell'ex presidente, Tabaré Vazquez. Secondo il capo dello stato, che in campagna elettorale aveva promesso di non toccare le tariffe, gli aumenti si sono resi necessari a fronte di un deficit delle imprese di stato maggiore a quello calcolato prima di assumere l'incarico. Il Frente Amplio (Fa), la coalizione di centro sinistra al governo per quindici anni fino allo scorso marzo, parla di "stangata" da parte dell'esecutivo. L'ex candidato alla vice presidenza del Fa, Carolina Cosse, ha scritto sul suo profilo twitter che "chi aveva promesso stringersi la cinghia l'ha stretta agli uruguaiani". Il deputato Alejandro Sanchez ha sempre sui social ha affermato che "è iniziata la rapina alle tasche della gente". (segue) (Abu)