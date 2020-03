Uruguay: governo Lacalle Pou annuncia aumenti tariffe servizi e pacchetto austerità (3)

- Durante la campagna elettorale Lacalle Pou aveva sottolineato la necessità per l'Uruguay di "recuperare competitività" dato che, secondo la sua analisi, la situazione economica durante il governo dell'Fa si era "deteriorata" ed erano calati gli investimenti". Sul fronte fiscale il presidente aveva dichiarato che "il governo ha l'obbligo di agire in forma austera", e che tra le prime iniziative ci sarebbe stata quella di un progetto per la creazione "di una vera legge fiscale" e l'applicazione di "un monitoraggio in tempo reale delle politiche pubbliche". Al tempo stesso l'attuale presidente aveva anticipato che avrebbe convocato in tempi brevi i rappresentanti di tutti i partiti per avviare una discussione anche sulla "riforma della previdenza sociale". (segue) (Abu)