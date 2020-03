Uruguay: governo Lacalle Pou annuncia aumenti tariffe servizi e pacchetto austerità (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al di là della manovra annunciata ieri, Lacalle Pou aveva anticipato nei mesi scorsi che il suo governo dovrà realizzare tagli alla spesa per circa 1,3 miliardi di dollari. "Se inizialmente avevamo proposto come meta quella di risparmiare 900 milioni di dollari adesso bisognerà aggiungerne altri 400 circa", ha dichiarato il leader del Partido Nacional. "Abbiamo il maggior deficit degli ultimi 30 anni, il governo non ha fatto nessuno sforzo per risparmiare, ci ha indebitato, e adesso concede un ribasso delle tariffe non adeguandole né all'inflazione né al costo". "Gli uruguaiani hanno già fatto un grande sforzo,adesso tocca allo Stato", aveva aggiunto Lacalle Pou. (Abu)