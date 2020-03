Coronavirus: sindacati lombardi trasporti, sbagliato e pericoloso lasciare invariata offerta tpl

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Crediamo sia sbagliato e pericoloso lasciare invariata l'offerta di trasporto pubblico locale, sia ferro che gomma, assistiamo sul territorio lombardo a comportamenti disomogenei. Al contrario sarebbe necessario rimodulare il trasporto pubblico in una complessiva drastica riduzione delle attività produttive". Lo affermano in una nota congiunta le segreterie confederali lombarde Filt Cgil, Fit Cisl E Uil Trasporti. "La rimodulazione del servizio - continuano le sigle sindacali - dovrebbe avere come perno la garanzia del servizio mattutino nelle fasce (oggi allargate) d'ingresso nelle aziende e del servizio pomeridiano nelle fasi di chiusura delle aziende, con l'unico obiettivo di garantire lo spostamento dei lavoratori adibiti ai soli servizi ritenuti essenziali. Nella rimanente parte della giornata, anche per evitare che i mezzi pubblici diventino un veicolo di spostamento per irresponsabili che, senza nessuna giustificazione, lascino la propria abitazione, dovrebbe cessare il modello tradizionale di trasporto pubblico ed essere sostituito da servizi a chiamata sulla falsariga di modelli già presenti in alcune grandi città". (segue) (Com)