Coronavirus: sindacati lombardi trasporti, sbagliato e pericoloso lasciare invariata offerta tpl (2)

- A Regione Lombardia, il governo e le autorità competenti i sindacati del settore trasporti chiedono di "ascoltare queste richieste che arrivano dai lavoratori dei trasporti e contemporaneamente occorre applicare il Dpcm per tutti i settori dei trasporti. Al venire meno di queste condizioni qualsiasi genere di attività produttiva (ivi comprese quelle di trasporto passeggeri o merci) non potrà essere garantita", concludo Filt Cgil, Fit Cisl E Uil Trasporti. (Com)