Coronavirus: Faraone (Iv), farmacie non diventino terra di nessuno

- Il presidente dei senatori di Italia viva, Davide Faraone, invita ad adottare un provvedimento a tutela delle farmacie, alla luce della diffusione del coronavirus. "Farmacie aperte, ok ma non possono essere terra di nessuno, senza protezione per la salute e a rischio rapine - osserva il parlamentare su Twitter -. Raccogliere l’appello dei farmacisti. Subito un provvedimento che consenta alle farmacie di poter lavorare anche a battenti chiusi sino alla fine dell’emergenza Covid-19". (Rin)