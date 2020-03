Speciale difesa: Sahel, operazione Barkhane dichiara di eliminare 100 jihadisti al mese

- Barkhane, l'operazione militare della Francia attiva nel Sahel per contrastare la minaccia jihadista, ha dichiarato di eliminare un centinaio di terroristi al mese. Lo riferisce il quotidiano”Le Monde”, riportando fonti del ministero della Difesa di Parigi. I vertici militari di Parigi hanno affermato che il dialogo aperto dal presidente del Mali, Ibrahim Boubacar Keita con i gruppi legato ad Al Qaeda “non cambia niente” nella strategia francese. Le fonti francesi spiegano che “non ci sarà un trattamento differente” per i leader jihadisti che tratteranno con Bamako. “La Francia non abbassa la guardia”, spiega Bamako. L'esercito francese, che è attivo nella zona con 5.100 soldati, applica una strategia basata su tre linee: “attrito” , “sahelizzazione” e “internazionalizzazione”. La prima porta a eliminare i combattenti presenti sul territorio; la seconda prevede una maggiore coordinazione con la forze del G5 Sahel, l'operazione militare congiunta tra Niger, Mali, Burkina Faso, Ciad e Mauritania; la terza, infine, punta a non lasciare la Francia sola nella regione. (Res)