Speciale difesa: Spagna, quasi pronto il primo elicottero NH90

- Il primo elicottero NH90 per operazioni di ricerca e salvataggio in dotazione all'aeronautica spagnola è prossimo a entrare in servizio. L'aronautica spagnola ha pubblicato una fotografia del velivolo con la maggior parte dell'attrezzatura già installata. Gli NH90 verranno impiegati principalmente nelle missioni di salvataggio in mare. (Res)