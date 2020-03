Speciale difesa: Germania, servizi segreti pongono Ala AfD sotto osservazione

- L'Ufficio federale per la protezione della Costituzione (BfV), ossia i servizi segreti interni tedeschi, ha posto ufficialmente sotto osservazione per estremismo di destra l'Ala (“Der Fluegel”), corrente ultrà di Alternativa per la Germania (AfD), partito di destra che raccoglie consensi anche negli ambienti estremisti. Lo riferisce il quotidiano “Sueddeutsche Zeitung”, ricordando che a guidare l'Ala è Bjoern Hoecke, presidente di AfD in Turingia. (Res)