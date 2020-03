Speciale difesa: Brasile, governo acquista apparecchiature per rafforzare sicurezza alla frontiera

- Il ministero della Giustizia e della pubblica sicurezza, attraverso il dipartimento per le operazioni integrate (Seopi), ha ricevuto apparecchiature di comunicazione radio acquisite attraverso una partnership tra il ministero e l'esercito brasiliano. Le nuove apparecchiature sono state acquistate nell'ambito del Programma nazionale per la sicurezza delle frontiere e delle valute (Vigia), varato dall'aprile 2019 nell'ambito della lotta alla criminalità organizzata soprattutto ai crimini ai confini del Paese. Appena arrivato da Washington (Stati Uniti), il materiale verrà installato negli stati di Amazzonia e Paraná. Il nuovo sistema di comunicazione fornirà una migliore e più veloce azione degli agenti di sicurezza che lavorano nelle operazioni di frontiera per impedire l'ingresso di armi, munizioni, droga e sigarette di contrabbando in Brasile. L'investimento totale è stato 26 milioni (4,2 milioni di euro), metà dei quali provenienti da beni sequestrati a organizzazioni criminali dedite al traffico di droga e messe all'asta dal dipartimento nazionale per le politiche antidroga (Senad). (Brb)