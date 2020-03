Speciale difesa: Iraq, presidenza e parlamento condannano attacco contro forze coalizione a Taji

- La presidenza e il parlamento iracheno condannano l'attacco con 18 razzi Katyusha che ha colpito il campo di Taji, a nord di Baghdad, uccidendo almeno tre membri della coalizione internazionale e ferendone altri dodici. Lo riferiscono oggi i comunicati della presidenza e del parlamento iracheno. Attraverso un comunicato stampa, la coalizione internazionale contro lo Stato islamico, guidata dagli Stati Uniti, ha annuciato l'accaduto, spiegando che le forze della coalizione e gli iracheni stanno investigando per far luce sull'accaduto. Il capo dello Stato iracheno, Barham Salih, ha invitato il primo ministro a prendere le misure necessarie contro chiunque colpisca basi militari irachene che ospitano le forze dela coalizione e ad aprire un'indagine per assicurare i responsabili alla giustizia. Da parte sua, il presidente del parlamento, Mohammed al Halboosi, ha condannato l'attacco contro la base militare di Taji che ha provocato la morte di consiglieri e addestratori militari delle forze della coalizione internazionale, presenti in Iraq su richiesta del governo iracheno per eliminare lo Stato islamico. Secondo quanto riferito nella serata di ieri da "Politico", tra le vittime ci sarebbero due militari statunitensi. (Irb)