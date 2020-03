Speciale difesa: Libia, Consiglio sicurezza africano chiede pressioni sui libici per riprendere i negoziati

- Il commissario dell'Unione Africana (Ua) per la pace e la sicurezza, Ismail Sharqi, ha invitato la comunità internazionale a "lavorare senza sosta per far tornare i libici al tavolo dei negoziati, soprattutto dopo le dimissioni dell'inviato delle Nazioni Unite, Ghassan Salamé". "È indispensabile che la comunità internazionale continui a lavorare per mettere a tacere le armi in Libia e costringere i libici a tornare al tavolo dei negoziati", ha detto Sharqi in una dichiarazione stampa. Sharqi ha aggiunto che si rammarica del continuo intervento straniero in Libia e della mancanza di rispetto dell'embargo sulle armi delle Nazioni Unite, rilevando che questi interventi "complicano il processo di ricerca di una soluzione alla crisi libica". (Lit)