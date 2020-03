Speciale difesa: Libia, colloqui del ministro degli Esteri egiziano Shoukry a Bruxelles e Parigi

- Il ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry, si è recato a Bruxelles per iniziare un tour europeo che lo vedrà in Belgio e Francia. Il portavoce del ministero degli Esteri egiziano ha dichiarato che Shoukry discuterà durante i suoi vari incontri "della visione dell'Egitto riguardo a tutti i dossier internazionali e regionali, in particolare la crisi libica e gli sviluppi della sua situazione, oltre alle questioni relative al terrorismo e alla migrazione illegale". (Res)