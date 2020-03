Speciale difesa: Libia-Algeria, Mishri e Boukadoum sottolineano la necessità di trovare una soluzione pacifica alla crisi

- Il capo dell'Alto Consiglio di Stato libico di Tripoli, Khalid al Mishri, ha discusso ieri con il ministro degli Esteri algerino, Sabri Boukadoum, degli ultimi sviluppi in Libia e del ruolo algerino nel sostenere la stabilità nel paese. Le due parti hanno ribadito il loro rifiuto di tutte le interferenze straniere in Libia e la necessità di trovare una soluzione pacifica alla crisi nel paese, respingendo soluzioni militari. E' quanto si legge in una nota dell'ufficio stampa dell'Alto Consiglio di Stato libico. Al Mishri, accompagnato dal suo vice, Fawzi al Oqab, ha visitato ieri l'Algeria tenendo numerosi incontri per discutere della situazione in Libia. Il presidente dell'Alto Consiglio di Stato e la sua delegazione hanno incontrato durante la visita in Algeria anche il presidente del parlamento algerino, Saleh Kujil, e alcuni deputati. (Lit)