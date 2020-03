Romania: premier incaricato Citu si ritira prima del voto di fiducia, nuove consultazioni

- Il primo ministro incaricato della Romania, il liberale Florin Citu, ha deciso di ritirare la candidatura del suo governo appena prima del voto di fiducia previsto oggi pomeriggio nel parlamento di Bucarest. Lo riferisce l'amministrazione presidenziale romena con un comunicato. In questa situazione il presidente Klaus Iohannis chiamerà nuovamente i partiti politici a Palazzo Cotroceni, dopo di che presenterà una nuova proposta per la carica di primo ministro. Dalle dichiarazioni di voto dei partiti politici prima della riunione odierna, appariva probabile il raggiungimento del quorum e della fiducia per il nuovo governo. I partiti si erano infatti espressi in favore della fiducia per non sommare l'incertezza politica e la prospettiva di elezioni anticipate all'emergenza coronavirus.(Rob)