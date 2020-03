Coronavirus: Camerun, in corso a Douala incontro ministeriale Cemac

- E' in corso oggi a Douala, in Camerun, l'incontro dei ministri della Sanità dei paesi membri della Comunità economica e monetaria dell'Africa centrale. L'iniziativa, riferisce su Twitter il ministro della Sanità del Camerun Manaouda Malachie, è stata convocata con la volontà di coordinare e rafforzare gli sforzi di prevenzione all'epidemia di coronavirus nell'area. L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha dichiarato ieri la pandemia per l'infezione da nuovo coronavirus (Covid-19) a livello globale. Lo ha dichiarato il direttore generale dell'organizzazione, Tedros Adhanom Ghebreyesus, nel corso di una conferenza stampa a Ginevra. Al momento sono 12 i paesi africani in cui si sono registrati casi confermati di contagio da Sars-Cov-2: Egitto (60), Algeria (20), Sudafrica (17), Tunisia e Marocco (sei ciascuno), Senegal (cinque), Camerun, Burkina Faso, Nigeria (due ciascuno), Togo e Repubblica democratica del Congo (uno ciascuno), per un totale di 123 casi confermati e tre morti (uno in Egitto, uno in Marocco e uno in Algeria).(Res)