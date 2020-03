Tlc: Open Fiber, siamo in prima linea nella digitalizzazione del Paese

- Open Fiber è in prima linea nella digitalizzazione del Paese, a maggior ragione in un momento complesso come quello attuale. È per questo che l’azienda - in ottemperanza al Dpcm dell’11 marzo scorso - prosegue le sue attività nello scrupoloso rispetto dei protocolli di sicurezza rivolti alla tutela di cittadini, utenti e operatori sul campo. Lo scrive Open Fiber, società che si occupa di fibra ottica per telecomunicazioni, partecipata al 50 per cento sia da Enel sia da Cassa depositi e prestiti, che ha in corso contatti per l'acquisto da parte di Tim. La fibra ottica ultraveloce - scrive la nota dell'azienda - è dunque realtà nella Città dello sport 2021: sono infatti oltre 8 mila le unità immobiliari di potenza pronte a navigare sul web beneficiando di una velocità di connessione fino a 1 Gigabit per secondo. (segue) (Com)